Небезпечна горілка — в Одесі викрили підпільний бізнес
Детективи Теруправління затримали трьох одеситів, які виготовляли алкоголь "кустарним методом" та продавали у місті під виглядом горілки. Під час обшуків у них вилучили майно, загальна вартість якого склала мільйон гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Подробиці діяльності
Житель Одеси залучив до своєї бізнес-ідеї ще двох товаришів, з якими вони у нежитловому приміщенні виготовляли алкогольні напої без належних санітарних умов. Готову продукцію чоловіки продавали через сайт безкоштовних оголошень, відправляли службами доставки, а також самі розвозили замовникам.
Що вилучили під час обшуків
- Понад 400 л спирту;
- ємності для пакування;
- ароматизатори;
- більше тисячі тетрапаків;
- готову для продажу продукцію.
На вилучене майно накладено арешт, його орієнтовна вартість становить мільйон гривень.
Яке покарання загрожує
Організатору групи та двом його спільникам було повідомлено про підозру згідно ч. 1, 2 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Продаж контрафакту на Одещині
Раніше ми писали, що двоє зловмисників вирішили влаштувати незаконний бізнес та продавати підроблену техніку в одному з магазинів Одеси, а також відправляти по всій території України. Під час обшуків детективи вилучили у горе-бізнесменів майна на суму понад 20 мільйонів гривень.
Також ми повідомляли, що в Одеській області детективи викрили підпільний бізнес з виготовлення та продажу контрафактних сигарет. У ділків вилучили понад двох тонн тютюну та близько пів мільйона безакцизних пачок.
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