Небезпечна горілка — в Одесі викрили підпільний бізнес

В Одесі викрили підпільний бізнес з виготовлення алкоголю. Фото: БЕБ

Детективи Теруправління затримали трьох одеситів, які виготовляли алкоголь "кустарним методом" та продавали у місті під виглядом горілки. Під час обшуків у них вилучили майно, загальна вартість якого склала мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Подробиці діяльності

Житель Одеси залучив до своєї бізнес-ідеї ще двох товаришів, з якими вони у нежитловому приміщенні виготовляли алкогольні напої без належних санітарних умов. Готову продукцію чоловіки продавали через сайт безкоштовних оголошень, відправляли службами доставки, а також самі розвозили замовникам.

Що вилучили під час обшуків

Понад 400 л спирту;

ємності для пакування;

ароматизатори;

більше тисячі тетрапаків;

готову для продажу продукцію.

На вилучене майно накладено арешт, його орієнтовна вартість становить мільйон гривень.

Вилучили у одеситів пакування для незаконних напоїв. Фото: БЕБ

Майно, що вилучили спецслужбовці під час обшуків. Фото: БЕБ

Яке покарання загрожує

Організатору групи та двом його спільникам було повідомлено про підозру згідно ч. 1, 2 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Продаж контрафакту на Одещині

Раніше ми писали, що двоє зловмисників вирішили влаштувати незаконний бізнес та продавати підроблену техніку в одному з магазинів Одеси, а також відправляти по всій території України. Під час обшуків детективи вилучили у горе-бізнесменів майна на суму понад 20 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що в Одеській області детективи викрили підпільний бізнес з виготовлення та продажу контрафактних сигарет. У ділків вилучили понад двох тонн тютюну та близько пів мільйона безакцизних пачок.