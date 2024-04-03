Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За сигарети власного виробництва сядуть у в'язницю — на Одещині викрили підпільний бізнес arrow

За сигарети власного виробництва сядуть у в'язницю — на Одещині викрили підпільний бізнес

3 квітня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
За сигарети власного виробництва сядуть у в'язницю — на Одещині викрили підпільний бізнес
Контрафактні цигарки. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області детективи викрили підпільний бізнес з виготовлення та продажу контрафактних сигарет. У ділків вилучили понад двох тонн тютюну та близько пів мільйона безакцизних пачок.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Організаторами підпільного бізнесу виявились шестеро громадян України та громадянин Молдови. Спільники побудували собі цех у Білгород-Дністровському, де встановили фабричне промислове обладнання. На своєму підпільному підприємстві вони виготовляли сигарети, а потім продавали їх і на території України, і в країнах ЄС. 

Що вилучили під час обшуків

  • 2,2 тонни тютюну;
  • 400 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку;
  • верстат для пакування тютюнових виробів;
  • інші речові докази.
     

 

За сигарети власного виробництва сядуть у в'язницю — на Одещині викрили підпільний бізнес - фото 1
Техніка зловмисників. Фото: БЕБ
За сигарети власного виробництва сядуть у в'язницю — на Одещині викрили підпільний бізнес - фото 2
Пакування контрафакту. Фото: БЕБ

Яке покарання загрожує

Учасникам групи було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 ККУ. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Контрафакт на Одещині

Нагадаємо, що група спільників організувала незаконний бізнес з продажу контрафактних сигарет по всій території України. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 100 мільйонів гривень.

Також ми писали, що правоохоронці затримали жителя Одеси, який придбав оптом цигарки без акцизу та планував їх продавати. Під час обшуків у одесита вилучили товару на 6 мільйонів гривень.

Одеса
контрабанда
сигарети
Одеська область
Новини Одеси
Білгород-Дністровський
злочин
БЕБ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК