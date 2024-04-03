За сигарети власного виробництва сядуть у в'язницю — на Одещині викрили підпільний бізнес

Контрафактні цигарки. Фото: БЕБ

В Одеській області детективи викрили підпільний бізнес з виготовлення та продажу контрафактних сигарет. У ділків вилучили понад двох тонн тютюну та близько пів мільйона безакцизних пачок.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Організаторами підпільного бізнесу виявились шестеро громадян України та громадянин Молдови. Спільники побудували собі цех у Білгород-Дністровському, де встановили фабричне промислове обладнання. На своєму підпільному підприємстві вони виготовляли сигарети, а потім продавали їх і на території України, і в країнах ЄС.

Що вилучили під час обшуків

2,2 тонни тютюну;

400 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку;

верстат для пакування тютюнових виробів;

інші речові докази.



Техніка зловмисників. Фото: БЕБ

Пакування контрафакту. Фото: БЕБ

Яке покарання загрожує

Учасникам групи було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 ККУ. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Контрафакт на Одещині

Нагадаємо, що група спільників організувала незаконний бізнес з продажу контрафактних сигарет по всій території України. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 100 мільйонів гривень.

Також ми писали, що правоохоронці затримали жителя Одеси, який придбав оптом цигарки без акцизу та планував їх продавати. Під час обшуків у одесита вилучили товару на 6 мільйонів гривень.