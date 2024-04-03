За сигареты собственного производства сядут в тюрьму — на Одесчине разоблачили подпольный бизнес

Контрафактные сигареты. Фото: БЕБ

В Одесской области детективы разоблачили подпольный бизнес по изготовлению и продаже контрафактных сигарет. У дельцов изъяли более двух тонн табака и около полумиллиона безакцизных пачек.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

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Подробности деятельности

Организаторами подпольного бизнеса оказались шесть граждан Украины и гражданин Молдовы. Сообщники построили себе цех в Белгороде-Днестровском, где установили фабричное промышленное оборудование. На своем подпольном предприятии они производили сигареты, а затем продавали их как на территории Украины, так в странах ЕС.

Что изъяли во время обысков

2,2 тонны табака;

400 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога;

станок для упаковки табачных изделий;

другие вещественные доказательства.

Техника злоумышленников. Фото: БЕБ

Упаковка контрафакта. Фото: БЕБ

Какое наказание грозит

Участникам группы было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 УК. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Контрафакт в Одесской области

Напомним, что группа подельников организовала незаконный бизнес по продаже контрафактных сигарет по всей территории Украины. В ходе обысков правоохранители изъяли товар на сумму более 100 миллионов гривен.

Также мы писали, что стражи порядка задержали жителя Одессы, который приобрел оптом сигареты без акциза и планировал их продавать. Во время обысков у одессита изъяли товар на 6 миллионов гривен.