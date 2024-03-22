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Сигарет на 6 мільйоні гривень — на Одещині вилучили контрафакт

22 березня 2024 13:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Сигарет на 6 мільйоні гривень — на Одещині вилучили контрафакт
Правоохоронці проводять обшуки на складах. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Житель Одеси придбав оптом цигарки без акцизу та планував їх продавати. Під час обшуків у одесита вилучили товару на 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України

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Подробиці діяльності

Одесит придбав оптову партію сигарет та планував їх продавати роздрібно на території свого міста. Задля їх зберігання він орендував склад. 

Правоохоронці провели обшуки на місцях зберігання контрафакту та вилучили майже 76 тисяч пачок сигарет.  Усі пачки були без марок акцизного податку, а орієнтовна вартість — шість мільйонів гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі фахівці встановлюють повне коло осіб причетних до схеми. Їм буде оголошено про підозру за ч. 1 ст. 204 ККУ. Фігуранти будуть обвинувачені у  незаконному зберігання з метою збуту підакцизних товарів, що карається штрафом на суму десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконний бізнес на Одещині

Нагадаємо, що два молодих одесита організували схему продажу електронних пристроїв для куріння. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів майно на суму понад 1 мільйона гривень.

Також ми повідомляли, що одесит протягом року збував цигарки по всій території України через соцмережі. Зловмисника затримали та вилучили в нього товару на суму 2 мільйони гривень.

Одеса
обшуки
контрабанда
сигарети
бізнес
акцизи
продаж

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