Продавали електронки в Instagram — в Одесі затримали молодих "бізнесменів"
Два молодих одесита організували схему продажу електронних пристроїв для куріння. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів майно на суму понад 1 мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.
Подробиці діяльності
Двоє 22-річних жителів Одеси створили вебсайт та сторінку в Instagram задля того, аби продавати електроні сигарети. Замовлення молодики відправляли по всій території України поштою, а оплату приймали на картку чи електронний гаманець.
Що вилучили під час обшуків
Загалом правоохоронці провели п'ять обшуків — у помешканнях одеситів, на складах та в автівках. У зловмисників вилучили понад 600 одиниць електронних сигарет і пристроїв для куріння, майже 250 банок з рідиною, понад 165 тисяч гривень та автомобіль. Окрім цього, також вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки і мобільні телефони. Приблизна сума майна — майже 1,3 мільйона гривень.
Що загрожує
Зловмисникам повідомили про підозру у незаконних оборудках з підакцизними товарами за ч. 1, 3 ст. 204 ККУ. Наразі їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.
Оборудки з контрафактом на Одещині
Нагадаємо, що одесит протягом року збував цигарки по всій території України через соцмережі. Зловмисника затримали та вилучили в нього товару на суму 2 мільйони гривень.
Також ми писали, що співробітники БЕБ затримали одесита, який протягом року продавав контрафактні цигарки на ринках. Під час обшуків у нього вилучили товар на суму понад 11 мільйонів гривень. Тепер йому загрожуватиме тюремний термін.
Додамо, що в Одеській області викрили "бізнесменів", які у великих кількостях продавали підроблене взуття світових брендів. На підпільному складі вилучили понад 100 тисяч пар кросівок.
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