На Одещині викрили підприємців, які продавали підроблене "брендове" взуття

Правоохоронці працюють у магазині. Фото: БЕБ

В Одеській області викрили "бізнесменів", які у великих кількостях продавали підроблене взуття світових брендів. На підпільному складі вилучили понад 100 тисяч пар кросівок.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

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Подробиці підпільної діяльності

Три світові марки спортивного взуття звернулися до фахівців БЕБ та повідомили про продаж на території Одеської області підробленої продукції. Правоохоронці встановили, що злочинці збували товар оптом через Інтернет та у роздріб на ринках та у торгових центрах Одеси. Такою діяльності вони займалися понад 10 років.

Що знайшли під час обшуків

На складах та місцях реалізації було вилучено майна майже на 140 мільйонів гривень, а саме:

підроблені товари,

транспортний засіб,

банківські картки,

чорнові записи,

копії установчих документів,

поштові накладні,

комп’ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності.

Яке покарання загрожує

Наразі організаторку бізнесу та її підлеглих затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Їм загрожує штраф у 15 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних.

Нагадаємо, в Одеській області затримали угруповання, яке займалося продажем несертифікованого пального. Злочинці збували "товар" через власну мережу модульних заправок.