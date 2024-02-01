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На Одесчине разоблачили предпринимателей, которые продавали поддельную "брендовую" обувь

1 февраля 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине разоблачили предпринимателей, которые продавали поддельную "брендовую" обувь
Правоохранители работают в магазине. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили "бизнесменов", которые в больших количествах продавали поддельную обувь мировых брендов. На подпольном составе изъяли более 100 тысяч пар кроссовок.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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Подробности подпольной деятельности

Три мировых марки спортивной обуви обратились к специалистам БЭБ и сообщили о продаже на территории Одесской области поддельной продукции. Стражи порядка установили, что преступники сбывали товар оптом через Интернет и в розницу на рынках и в торговых центрах Одессы. Такой деятельности они занимались более 10 лет.

Что нашли во время обысков

На складах и местах реализации изъято имущества почти на 140 миллионов гривен, а именно:

  • поддельные товары,
  • транспортное средство,
  • банковские карты,
  • черновые записи,
  • копии учредительных документов,
  • почтовые накладные,
  • компьютерную технику и наличные деньги, полученные от незаконной деятельности.

Какое наказание грозит

В настоящее время организатор бизнеса и его подчиненных задержаны и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Им грозит штраф в 15 тысяч необлагаемых минимумов граждан. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных.

Напомним, в Одесской области задержали группировку, которая занималась продажей несертифицированного горючего. Преступники сбывали "товар" через собственную сеть модульных заправок.

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