Продавали неякісне пальне з націнкою — на Одещині затримали горе-бізнесменів

Правоохоронці викрили підпільний склад. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали угруповання, яке займалося продажем несертифікованого пального. Злочинці збували "товар" через власну мережу модульних заправок.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці злочинної діяльності

Мешканець Татарбунарів разом зі своїми знайомими створив схему підпільного бізнесу. Вони закуповували незаконно виготовлений дизель, який зберігали в орендованому під нафтобазу приміщенні та реалізовували через власну мережу незаконно встановлених модульних мініавтозаправних станцій на території Одеської області.

Горе-підприємці продавали "пальне" з великою націнкою. Протягом своєї діяльності, їхніми "послугами" скористалися сотні людей. Під час обшуків було вилучено неякісний дизель та інші речові докази.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також встановлюються особи усіх причетних до схеми. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть директора підрядної компанії, який привласнив гроші вкладників у будівництво. Шахрай змушував людей інвестувати у будинок, якого не збиралися зводити.

Також ми писали, що одеські правоохоронці викрили підпільний кол-центр, який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста.