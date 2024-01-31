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Продавали некачественное горючее с наценкой — на Одесчине задержали горе-бизнесменов

31 января 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продавали некачественное горючее с наценкой — на Одесчине задержали горе-бизнесменов
Правоохранители разоблачили подпольный состав. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали группировку, которая занималась продажей несертифицированным горючим. Преступники сбывали "товар" через собственную сеть модульных заправок.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности преступной деятельности

Житель Татарбунаров вместе со своими знакомыми создал схему подпольного бизнеса. Они закупали незаконно изготовленный дизель, который хранили в арендованном под нефтебазу помещении и реализовывали через собственную сеть незаконно установленных модульных минизаправочных станций на территории Одесской области.

Горе-предприниматели продавали "горючее" с большой наценкой. За всю деятельность их "услугами" воспользовались сотни людей. В ходе обысков был изъят некачественный дизель и другие вещественные доказательства.

Какое наказание грозит

В настоящее время мужчинам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Им грозит штраф до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров. Также устанавливаются личности всех причастных к схеме. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе будут судить директора подрядной компании, присвоившего деньги вкладчиков в строительство. Мошенник заставлял людей инвестировать в дом, который не собирались строить.

Также мы писали, что одесские правоохранители разоблачили подпольный колл-центр, который занимался обманом людей. Мошенники обустроили офис в Приморском районе города.

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