Контрафактні цигарки на 11 мільйонів гривень — в Одесі затримали торговця

Контрафактний товар. Фото: БЕБ

Одесит протягом року продавав контрафактні цигарки на ринках. Під час обшуків у нього вилучили товар на суму понад 11 мільйонів гривень. Тепер йому загрожуватиме тюремний термін.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

Подробиці підпільної діяльності

Фахівці БЕБ встановили, що 55-річний одесит протягом 2023 року реалізовував незаконно виготовлені сигарети. Він зберігав товар в орендованому складі, а реалізовував контрафакт у 8 МАФах та на стихійних ринках, для чого наймав продавців.

Що знайшли під час обшуків

На складах злочинця фахівці провели 10 обшуків, під час яких вилучили понад 100 тис. пачок брендових цигарок без акцизних марок. Усього було вилучено майна на суму понад 11 мільйонів гривень.

Яке покарання загрожує

Одеситу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області викрили "бізнесменів", які у великих кількостях продавали підроблене взуття світових брендів. На підпільному складі вилучили понад 100 тисяч пар кросівок.



Також ми писали, що на Одещині області затримали угруповання, яке займалося продажем несертифікованого пального. Злочинці збували "товар" через власну мережу модульних заправок.