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Контрафактные сигареты на 11 миллионов гривен — в Одессе задержали торговца

16 февраля 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Контрафактные сигареты на 11 миллионов гривен — в Одессе задержали торговца
Контрафактный продукт. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одессит в течение года продавал контрафактные папиросы на рынках. В ходе обысков у него изъяли товар на сумму более 11 миллионов гривен. Теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

Подробности подпольной деятельности

Специалисты БЭБ установили, что 55-летний одессит в течение 2023 реализовывал незаконно изготовленные сигареты. Он хранил товар в арендованном складе, а реализовывал контрафакт в 8 МАФах и стихийных рынках, для чего нанимал продавцов.

Что нашли во время обысков

На складах преступника специалисты провели 10 обысков, в ходе которых изъяли более 100 тыс. пачек брендовых сигарет без акцизных марок. Всего изъято имущества на сумму более 11 миллионов гривен.

Какое наказание грозит

Одесситу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области разоблачили "бизнесменов", которые в больших количествах продавали поддельную обувь мировых брендов. На подпольном составе изъяли более 100 тысяч пар кроссовок.

Также мы писали, что в Одесской области задержали группировку, которая занималась продажей несертифицированного горючего . Преступники сбывали "товар" через собственную сеть модульных заправок.

контрабанда
сигареты
правосудие
товары
БЕБ

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