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Продавали электронки в Instagram — в Одессе задержали молодых "бизнесменов"

29 февраля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Продавали электронки в Instagram — в Одессе задержали молодых "бизнесменов"
Контрафактные электронные сигареты. Фото: Бюро экономической безопасности
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два молодых одессита организовали схему продажи электронных устройств для курения. Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов имущество на сумму более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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Подробности деятельности

Два 22-летних жителя Одессы создали вебсайт и страницу в Instagram для того, чтобы продавать электронные сигареты. Заказ молодые люди отправляли по всей территории Украины по почте, а оплату принимали на карточку или электронный кошелек.

Что изъяли во время обысков

В общей сложности правоохранители провели пять обысков — в помещениях одесситов, на складах и в автомобилях. У злоумышленников изъяли более 600 единиц электронных сигарет и курительных устройств, почти 250 банок с жидкостью, более 165 тысяч гривен и автомобиль. Кроме этого, также изъяли компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны. Приблизительная сумма имущества — почти 1,3 миллиона гривен.

Что угрожает

Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконных сделках с подакцизными товарами по ч. 1, 3 ст. 204 УК. Пока им грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

Сделки с контрафактом в Одесской области

Напомним, что одессит в течение года сбывал сигареты по всей территории Украины через соцсети. Злоумышленник был задержан и изъят у него товара на сумму 2 миллиона гривен.

Также мы писали, что сотрудники БЭБ задержали одессита, который в течение года продавал контрафактные сигареты на рынках. В ходе обысков у него изъяли товар на сумму более 11 миллионов гривен. Теперь ему грозит тюремный срок.

Добавим, что в Одесской области разоблачили "бизнесменов", которые в больших количествах продавали поддельную обувь мировых брендов. На подпольном составе изъяли более 100 тысяч пар кроссовок.

Одесса
контрабанда
сигареты
тюрьма
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БЕБ

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