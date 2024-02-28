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Контрафакт на 2 мільйони — в Одесі викрили "підприємця"

28 лютого 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Контрафакт на 2 мільйони — в Одесі викрили "підприємця"
Вилучений товар у одесита. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесит протягом року збував цигарки по всій території України через соц.мережі. Зловмисника затримали та вилучили в нього товару на суму 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужби Бюро економічної безпеки України.

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Деталі незаконної діяльності

Житель Одеси орендував гараж та зберігав там контрафактні цигарки відомих брендів без марок акцизного податку. Товар він продавав  по території всієї України через телеграм-канал. Під час обшуків у чоловіка вилучили майже 25 тисяч контрафактних пачок цигарок. Орієнтовна вартість вилученого товару становить 2 млн грн. 

Яке покарання загрожує

Підприємцю повідомили про підозру у незаконних оборудках з підакцизними товарами за ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі йому загрожує штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Контрафакт на Одещині

Нагадаємо, що співробітники БЕБ затримали одесита, який протягом року продавав контрафактні цигарки на ринках. Під час обшуків у нього вилучили товар на суму понад 11 мільйонів гривень. Тепер йому загрожуватиме тюремний термін.

Також ми писали, що в Одеській області викрили "бізнесменів", які у великих кількостях продавали підроблене взуття світових брендів. На підпільному складі вилучили понад 100 тисяч пар кросівок.

Додамо, на Одещині затримали угруповання, яке займалося продажем несертифікованого пального. Злочинці збували "товар" через власну мережу модульних заправок.

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Новини Одеси
бізнес
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БЕБ

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