Контрафакт на 2 миллиона — в Одессе разоблачили "предпринимателя"

Изъятый товар у одессита. Фото: БЭБ

Одессит в течение года сбывал сигареты по всей территории Украины через соц.сети. Злоумышленник был задержан и изъят у него товара на сумму 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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Детали незаконной деятельности

Житель Одессы арендовал гараж и хранил там контрафактные сигареты известных брендов без марок акцизного налога. Товар он продавал по всей Украине через телеграмм-канал. Во время обысков у мужчины изъяли около 25 тысяч контрафактных пачек сигарет. Примерная стоимость изъятого товара составляет 2 млн грн.

Какое наказание грозит

Предпринимателю сообщили о подозрении в незаконных сделках с подакцизными товарами по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Пока ему грозит штраф до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Контрафакт в Одесской области

Напомним, что сотрудники БЭБ задержали одессита, который в течение года продавал контрафактные сигареты на рынках. В ходе обысков у него изъяли товар на сумму более 11 миллионов гривен. Теперь ему грозит тюремный срок.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили "бизнесменов", которые в больших количествах продавали поддельную обувь мировых брендов. На подпольном составе изъяли более 100 тысяч пар кроссовок.

Добавим, в Одесской области задержали группировку, которая занималась продажей несертифицированного горючего . Преступники сбывали "товар" через собственную сеть модульных заправок.