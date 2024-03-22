Сигарет на 6 миллионов гривен — в Одесской области изъяли контрафакт

Правоохранители проводят обыски на складах. Фото: БЕБ

Житель Одессы купил оптом сигареты без акциза и планировал их продавать. Во время обысков у одессита изъяли товар на 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Читайте также:

Подробности деятельности

Одессит приобрел оптовую партию сигарет и планировал их продавать в розницу на территории своего города. Для их хранения он арендовал склад.

Правоохранители провели обыски на местах хранения контрафакта и изъяли около 76 тысяч пачек сигарет. Все пачки были без марок акцизного налога, а ориентировочная стоимость — 6 миллионов гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время специалисты устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме. Им будет объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК. Фигуранты будут обвинены в незаконном хранении в целях сбыта подакцизных товаров, что карается штрафом на сумму 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Незаконный бизнес в Одесской области

Напомним, что два молодых одессита организовали схему продаж электронных устройств для курения. Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов имущество на сумму более 1 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что одессит в течение года сбывал папиросы по всей территории Украины через соцсети. Злоумышленник был задержан и у него изъят товар на сумму 2 миллиона гривен.