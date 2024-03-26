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Дохід у 200 тисяч доларів щомісячно — на Одещині викрили незаконних бізнесменів

26 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дохід у 200 тисяч доларів щомісячно — на Одещині викрили незаконних бізнесменів
Правоохоронці затримали учасника угрупування. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Група спільників організувала незаконний бізнес з продажу контрафактних сигарет по всій території України. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури

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Подробиці діяльності

Організатор разом із шістьома спільниками налагодили канал постачання сигарет з Ісламської Республіки Пакистан. Протягом двох років вони продавали сигарети по всій території України.  Торгували зловмисники через орендовані кіоски, спеціально створений телеграм-канал та кур’єрські служби доставки. Щомісяця зі свого "бізнесу" вони отримували прибутку майже у 200 тисяч доларів.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки в Ренійському торговельному порту, у підземних сховищах складських приміщень та на місцях збуту. В ході перевірок було вилучено понад 1 мільйону пачок сигарет, автотранспортні засоби, комп'ютерну техніку, банківські карти та чорнову документацію. Орієнтовна вартість майна складає 120 мільйонів гривень. 
 

Дохід у 200 тисяч доларів щомісячно — на Одещині викрили незаконних бізнесменів - фото 1
Вилучені сигарети. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Організатору та учасникам злочинної групи оголосили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту тютюну та легалізації. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 ККУ. Фігурантам загрожує  до дванадцяти років позбавлення волі. 

Продаж контрафакту на Одещині

Нагадаємо, що правоохоронці затримали жителя Одеси, який придбав оптом цигарки без акцизу та планував їх продавати. Під час обшуків у одесита вилучили товару на 6 мільйонів гривень.

Також ми писали, що два молодих одесити організували схему продажу електронних пристроїв для куріння. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів майно на суму понад 1 мільйон гривень.

Одеса
обшуки
контрабанда
сигарети
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