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Доход в 200 тысяч долларов ежемесячно — на Одесчине розоблачили незаконных бизнесменов

26 марта 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Доход в 200 тысяч долларов ежемесячно — на Одесчине розоблачили незаконных бизнесменов
Правоохранители задержали участника группировки. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Группа подельников организовала незаконный бизнес по продаже контрафактных сигарет по всей территории Украины. В ходе обысков правоохранители изъяли товар на сумму более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Организатор вместе с шестью сообщниками настроили канал поставки сигарет из Исламской Республики Пакистан. В течение двух лет они продавали сигареты по всей территории Украины. Торговали злоумышленники через арендованные киоски, специально созданный телеграмм-канал и курьерские службы доставки. Ежемесячно из своего "бизнеса" они получали прибыль почти в 200 тысяч долларов.

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели обыски в Ренийском торговом порту, подземных хранилищах складских помещений и на местах сбыта. В ходе проверок изъято более 1 миллиона пачек сигарет, автотранспортные средства, компьютерную технику, банковские карты и черновую документацию. Примерная стоимость имущества составляет 120 миллионов гривен.

Доход в 200 тысяч долларов ежемесячно — на Одесчине розоблачили незаконных бизнесменов - фото 1
Изъетые сигареты. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Организатору и участникам преступной группы объявили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения, транспортировки и сбыта табака и легализации. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 УКУ. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Продажа контрафакта в Одесской области

Напомним, что правоохранители задержали жителя Одессы, купившего оптом сигареты без акциза и планировавшего их продавать. Во время обысков у одессита изъяли товар на 6 миллионов гривен.

Также мы писали, что два молодых одессита организовали схему продаж электронных устройств для курения. Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов имущество на сумму более 1 миллиона гривен.

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