Підроблену техніку продавали як оригінал в Одесі — детективи накрили схему
Двоє зловмисників вирішили влаштувати незаконний бізнес та продавати підроблену техніку в одному з магазинів Одеси, а також відправляти по всій території України. Під час обшуків детективи вилучили у горе-бізнесменів майна на суму понад 20 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ в Одеській області.
Подробиці справи
Двоє жителів Миколаєва близько року купували техніку та самостійно доукомплектовували аксесуарами і займались пакуванням товару. Зловмисники продавали усе через соціальні мережі та у магазині в Одесі, а рекламували свій товар в Інтернеті.
Що вилучили під час обшуків
- Підроблені навушники та аксесуари до них;
- ноутбуки;
- мобільні телефони;
- готівку;
- зарядні пристрої;
- картонне пакування;
- комплектуючі та обладнання для упакування товарів.
Орієнтовна сума вилученого майна складає майже 26 млн грн.
Яке покарання загрожує
Наразі досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України триває. Фігурантам можуть бути оголошені підозри у незаконному використанні знака для товарів і послуг, що карається штрафом до 105 000 гривень.
Продаж контрафакту на Одещині
Нагадаємо, що в Одеській області детективи викрили підпільний бізнес з виготовлення та продажу контрафактних сигарет. У ділків вилучили понад двох тонн тютюну та близько пів мільйона безакцизних пачок.
Також ми писали, що група спільників організувала незаконний бізнес з продажу контрафактних сигарет по всій території України. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 100 мільйонів гривень.
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