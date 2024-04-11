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Підроблену техніку продавали як оригінал в Одесі — детективи накрили схему

11 квітня 2024 13:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підроблену техніку продавали як оригінал в Одесі — детективи накрили схему
Вилучене майно у зловмисників. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє зловмисників вирішили влаштувати незаконний бізнес та продавати підроблену техніку в одному з магазинів Одеси, а також відправляти по всій території України. Під час обшуків детективи вилучили у горе-бізнесменів майна на суму понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ в Одеській області

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Подробиці справи

Двоє жителів Миколаєва близько року купували техніку та самостійно доукомплектовували аксесуарами і займались пакуванням товару. Зловмисники продавали усе через соціальні мережі та у магазині в Одесі, а рекламували свій товар в Інтернеті.

Що вилучили під час обшуків

  • Підроблені навушники та аксесуари до них;  
  • ноутбуки;
  • мобільні телефони; 
  • готівку;
  • зарядні пристрої; 
  • картонне пакування;
  • комплектуючі та обладнання для упакування товарів.

Орієнтовна сума вилученого майна складає майже 26 млн грн.

Яке покарання загрожує

Наразі досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України триває. Фігурантам можуть бути оголошені підозри у незаконному використанні знака для товарів і послуг, що карається штрафом до 105 000 гривень. 

Продаж контрафакту на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області детективи викрили підпільний бізнес з виготовлення та продажу контрафактних сигарет. У ділків вилучили понад двох тонн тютюну та близько пів мільйона безакцизних пачок.

Також ми писали, що група спільників організувала незаконний бізнес з продажу контрафактних сигарет по всій території України. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 100 мільйонів гривень.

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БЕБ
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