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Поддельную технику продавали как оригинал в Одессе — детективы накрыли схему

11 апреля 2024 13:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поддельную технику продавали как оригинал в Одессе — детективы накрыли схему
Изъятое имущество у злоумышленников. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два злоумышленника решили устроить незаконный бизнес и продавать поддельную технику в одном из магазинов Одессы, а также отправлять по всей территории Украины. В ходе обысков детективы изъяли у горе-бизнесменов имущества на сумму более 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ в Одесской области.

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Подробности дела

Два жителя Николаева около года покупали технику и самостоятельно доукомплектовывали аксессуарами и занимались упаковкой товара. Злоумышленники продавали все через социальные сети и магазин в Одессе, а рекламировали свой товар в Интернете.

Что изъяли во время обысков

  • Поддельные наушники и аксессуары к ним;
  • ноутбуки;
  • мобильные телефоны;
  • наличные деньги;
  • зарядные устройства;
  • картонная упаковка;
  • комплектующие и оборудование для упаковки товаров.

Ориентировочная сумма изъятого имущества составляет около 26 млн грн.

Какое наказание грозит

В настоящее время досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины продолжается. Фигурантам могут быть объявлены подозрения в незаконном использовании знака для товаров и услуг, что карается штрафом до 105 000 гривен.

Продажа контрафакта в Одесской области

Напомним, что в Одесской области детективы разоблачили подпольный бизнес по изготовлению и продаже контрафактных сигарет. У дельцов изъяли более двух тонн табака и около полумиллиона безакцизных пачек.

Также мы писали, что группа подельников организовала незаконный бизнес по продаже контрафактных сигарет по всей территории Украины. В ходе обысков правоохранители изъяли товар на сумму более 100 миллионов гривен.

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