Поддельную технику продавали как оригинал в Одессе — детективы накрыли схему
Два злоумышленника решили устроить незаконный бизнес и продавать поддельную технику в одном из магазинов Одессы, а также отправлять по всей территории Украины. В ходе обысков детективы изъяли у горе-бизнесменов имущества на сумму более 20 миллионов гривен.
Об этом сообщает прессслужба БЭБ в Одесской области.
Подробности дела
Два жителя Николаева около года покупали технику и самостоятельно доукомплектовывали аксессуарами и занимались упаковкой товара. Злоумышленники продавали все через социальные сети и магазин в Одессе, а рекламировали свой товар в Интернете.
Что изъяли во время обысков
- Поддельные наушники и аксессуары к ним;
- ноутбуки;
- мобильные телефоны;
- наличные деньги;
- зарядные устройства;
- картонная упаковка;
- комплектующие и оборудование для упаковки товаров.
Ориентировочная сумма изъятого имущества составляет около 26 млн грн.
Какое наказание грозит
В настоящее время досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины продолжается. Фигурантам могут быть объявлены подозрения в незаконном использовании знака для товаров и услуг, что карается штрафом до 105 000 гривен.
Продажа контрафакта в Одесской области
Напомним, что в Одесской области детективы разоблачили подпольный бизнес по изготовлению и продаже контрафактных сигарет. У дельцов изъяли более двух тонн табака и около полумиллиона безакцизных пачек.
Также мы писали, что группа подельников организовала незаконный бизнес по продаже контрафактных сигарет по всей территории Украины. В ходе обысков правоохранители изъяли товар на сумму более 100 миллионов гривен.
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