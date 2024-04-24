Опасная водка — в Одессе разоблачили подпольный бизнес
Детективы Теруправления задержали трех одесситов, которые производили алкоголь "кустарным методом" и продавали в городе под видом водки. В ходе обысков у них изъяли имущество, общая стоимость которого составила миллион гривен.
Об этом сообщает прессслужба БЭБ.
Подробности деятельности
Житель Одессы привлек к своей бизнес-идее еще двух товарищей, с которыми они в нежилом помещении производили алкогольные напитки без надлежащих санитарных условий. Готовую продукцию мужчины продавали через сайт бесплатных объявлений, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам.
Что изъяли во время обысков
- Более 400 л спирта;
- емкости для упаковки;
- ароматизаторы;
- более тысячи тетрапаков;
- готовую к продаже продукцию.
На изъятое имущество наложен арест, его ориентировочная стоимость составляет миллион гривен.
Какое наказание грозит
Организатору группы и двум его сообщникам было поставлено в известность о подозрении согласно ч. 1, 2 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
Продажа контрафакта в Одесской области
Ранее мы писали, что два злоумышленника решили устроить незаконный бизнес и продавать поддельную технику в одном из магазинов Одессы, а также отправлять по всей территории Украины. В ходе обысков детективы изъяли у горе-бизнесменов имущества на сумму более 20 миллионов гривен.
Также мы сообщали, что в Одесской области детективы разоблачили подпольный бизнес по изготовлению и продаже контрафактных сигарет. У дельцов изъяли более двух тонн табака и около полумиллиона безакцизных пачек.
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