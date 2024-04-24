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Опасная водка — в Одессе разоблачили подпольный бизнес

24 апреля 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Опасная водка — в Одессе разоблачили подпольный бизнес
В Одессе разоблачили подпольный бизнес по изготовлению алкоголя. Фото: БЭБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Детективы Теруправления задержали трех одесситов, которые производили алкоголь "кустарным методом" и продавали в городе под видом водки. В ходе обысков у них изъяли имущество, общая стоимость которого составила миллион гривен.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

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Подробности деятельности

Житель Одессы привлек к своей бизнес-идее еще двух товарищей, с которыми они в нежилом помещении производили алкогольные напитки без надлежащих санитарных условий. Готовую продукцию мужчины продавали через сайт бесплатных объявлений, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам.

Что изъяли во время обысков

  • Более 400 л спирта;
  • емкости для упаковки;
  • ароматизаторы;
  • более тысячи тетрапаков;
  • готовую к продаже продукцию.

На изъятое имущество наложен арест, его ориентировочная стоимость составляет миллион гривен.

Детективы БЭБ разоблачили одесситов в подпольном бизнесе
Изъяли у одесситов упаковку для незаконных напитков. Фото: БЕБ
В Одессе разоблачили организатора и подельников в изготовлении алкоголя
Имущество, изъятое спецслужбами во время обысков. Фото: БЕБ

Какое наказание грозит

Организатору группы и двум его сообщникам было поставлено в известность о подозрении согласно ч. 1, 2 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Продажа контрафакта в Одесской области

Ранее мы писали, что два злоумышленника решили устроить незаконный бизнес и продавать поддельную технику в одном из магазинов Одессы, а также отправлять по всей территории Украины. В ходе обысков детективы изъяли у горе-бизнесменов имущества на сумму более 20 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Одесской области детективы разоблачили подпольный бизнес по изготовлению и продаже контрафактных сигарет. У дельцов изъяли более двух тонн табака и около полумиллиона безакцизных пачек.

Одесса
алкоголь
обыски
контрабанда
Одесская область
Новости Одессы
бизнес
преступление
БЕБ

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