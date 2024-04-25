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Підпільно виготовляли побутову хімію в промислових масштабах — в Одесі судитимуть злочинців

25 квітня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підпільно виготовляли побутову хімію в промислових масштабах — в Одесі судитимуть злочинців
В Одесі викрили угруповання, яке виготовляло побутову хімію. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прокурори викрили злочинне угруповання, яке на території Одещини незаконно виготовляли контрафактну побутову хімію. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 53 мільйони гривень

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Організатор використовував виробничі приміщення колишнього заводу у передмісті Одеси, де було спеціалізоване обладнання для виготовлення побутової хімії. До справи він залучив трьох спільників, кожен з яких виконував певну роль.
 

Підпільно виготовляли побутову хімію в промислових масштабах — в Одесі судитимуть злочинців - фото 1
Завод, де виробляли хімію. Фото: Одеська обласна прокуратура

Цех з виробництва контрафакту злочинці замаскували під легальне виробництво побутової хімічної продукції власної торгівельної марки. Усю виготовлену хімію продавали на території Одещини через телеграм-канал та на промисловому ринку "7-й кілометр".

Що вилучили під час обшуків

  • понад 30 тонн сировини та готової контрафактної продукції;
  • обладнання для її виготовлення;
  • 40 тис. одиниць підготовленої для фасування тари;
  • пакувальні матеріали, марковані логотипами світових брендів. 

На вилучений товар накладено арешт, орієнтовна вартість майна становить майже 53 млн гривень. 
 

Під час обшуків вилучили майна на 53 мільйона гривень
Правоохоронці провели обшуки.  Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Усім учасникам угруповання повідомили про підозру за фактом незаконного використання знака для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України). Цей злочин карається штрафом до 255 тисяч гривень.

Виробництво контрафакту на Одещині 

Раніше ми писали, що детективи теруправління затримали трьох одеситів, які виготовляли алкоголь "кустарним методом" та продавали у місті під виглядом горілки. Під час обшуків у них вилучили майно, загальна вартість якого становила мільйон гривень. 

Також ми повідомляли, двоє зловмисників вирішили влаштувати незаконний бізнес та продавати підроблену техніку в одному з магазинів Одеси, а також відправляти по всій території України. Під час обшуків детективи вилучили у горе-бізнесменів майна на суму понад 20 мільйонів гривень.

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