Подпольно производили бытовую химию в промышленных масштабах — в Одессе будут судить преступников

В Одессе разоблачили группировку, которая производила бытовую химию. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры разоблачили преступную группировку, которая на территории Одесщины незаконно изготовляла контрафактную бытовую химию. Во время обысков правоохранители изъяли товар на сумму более 53 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Организатор использовал производственные помещения бывшего завода в пригороде Одессы, где находилось специализированное оборудование для изготовления бытовой химии. К делу он привлек трех подельников, каждый из которых исполнял определенную роль.

Завод, где производили химию. Фото: Одесская областная прокуратура

Цех по производству контрафакта преступники замаскировали под легальное производство бытовой химической продукции собственной торговой марки. Всю изготовленную химию продавали на территории Одесской области через телеграмм-канал и на промышленном рынке "7-й километр".

Что изъяли во время обысков

более 30 тонн сырья и готовой контрафактной продукции;

оборудование для ее изготовления;

40 тыс. единиц подготовленной для фасовки тары;

упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов.

На изъятый товар наложен арест, ориентировочная стоимость имущества составляет около 53 млн гривен.

Правоохранители провели обыски. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Всем участникам группировки сообщили о подозрении по факту незаконного использования знака для товаров, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 УК Украины). Это преступление карается штрафом до 255 тысяч гривен.

Производство контрафакта в Одесской области

Ранее мы писали, что детективы теруправления задержали трех одесситов, которые производили алкоголь "кустарным методом" и продавали в городе под видом водки. В ходе обысков у них изъяли имущество, общая стоимость которого составила миллион гривен.

Также мы сообщали, что двое злоумышленников решили устроить незаконный бизнес и продавать поддельную технику в одном из магазинов Одессы, а также отправлять по всей территории Украины. В ходе обысков детективы изъяли у горе-бизнесменов имущества на сумму более 20 миллионов гривен.