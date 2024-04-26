Гуччи и Армани по-одесски — БЭБ разоблачило цех по пошиву брендов

Иностранец организовал подпольный цех в Одессе. Фото: БЕБ

Иностранец в Одессе организовал незаконный бизнес по производству поддельной одежды мировых брендов. Товар продавали по всей Украине, однако бизнес пришлось прекратить — детективы раскрыли цех, причастным грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

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Подробности деятельности

Организатором подпольного бизнеса оказался иностранец, обустроивший цех в одном из промышленных районов Одессы. Там горе-бизнесмен вместе с сообщниками наносили на сшитую одежду известные наименования и логотипы мировых брендов. Затем товар они продавали на рынках и в Интернете по всей территории Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц.

Детективы провели обыски в подпольном цехе в Одессе. Фото: БЭБ

Что изъяли во время обысков

Промышленное оборудование для производства одежды и нанесение логотипов;

промышленный нож для ткани;

швейный станок с монитором управления;

одежда с логотипами торговых марок всемирно известных брендов;

ткань в рулонах, нити, термобирки для одежды с фурнитурой;

листы с образцами логотипов;

рамки-клише для станков;

лекала для одежды;

документы и другие черновые записи.

БЭБ изъяло имущество на сумму 1,8 миллиона гривен. Фото: БЭБ

Ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования, которые использовали преступники, составляет около 1,8 миллиона гривен.

Что угрожает

Всем фигурантам будет объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 229 УК (незаконное использование знаков для товаров и услуг, фирменного наименования). Это преступление карается наложением штрафа до 255 тысяч гривен.

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