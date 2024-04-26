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Гуччи и Армани по-одесски — БЭБ разоблачило цех по пошиву брендов

26 апреля 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Гуччи и Армани по-одесски — БЭБ разоблачило цех по пошиву брендов
Иностранец организовал подпольный цех в Одессе. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Иностранец в Одессе организовал незаконный бизнес по производству поддельной одежды мировых брендов. Товар продавали по всей Украине, однако бизнес пришлось прекратить — детективы раскрыли цех, причастным грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщает прессслужба БЭБ.

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Подробности деятельности

Организатором подпольного бизнеса оказался иностранец, обустроивший цех в одном из промышленных районов Одессы. Там горе-бизнесмен вместе с сообщниками наносили на сшитую одежду известные наименования и логотипы мировых брендов. Затем товар они продавали на рынках и в Интернете по всей территории Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц.

Детективы разоблачили подпольный бизнес в Одессе
Детективы провели обыски в подпольном цехе в Одессе. Фото: БЭБ

Что изъяли во время обысков

  • Промышленное оборудование для производства одежды и нанесение логотипов;
  • промышленный нож для ткани;
  • швейный станок с монитором управления;
  • одежда с логотипами торговых марок всемирно известных брендов;
  • ткань в рулонах, нити, термобирки для одежды с фурнитурой;
  • листы с образцами логотипов;
  • рамки-клише для станков;
  • лекала для одежды;
  • документы и другие черновые записи.
Детективы БЭБ провели обыски в цехе в Одессе
БЭБ изъяло имущество на сумму 1,8 миллиона гривен. Фото: БЭБ

Ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования, которые использовали преступники, составляет около 1,8 миллиона гривен.

Что угрожает

Всем фигурантам будет объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 229 УК (незаконное использование знаков для товаров и услуг, фирменного наименования). Это преступление карается наложением штрафа до 255 тысяч гривен.

Изготовление подпольной продукции в Одесской области

Ранее мы писали, что прокуроры разоблачили преступную группировку, которая на территории Одесщины незаконно производила контрафактную бытовую химию. Во время обысков правоохранители изъяли товар на сумму более 53 миллионов гривен

Мы сообщали, что детективы теруправления задержали трех одесситов, которые производили алкоголь "кустарным методом" и продавали в городе под видом водки. В ходе обысков у них изъяли имущество, общая стоимость которого составляла миллион гривен.

Одесса
контрабанда
иностранец
одежда
Одесская область
Новости Одессы
преступление
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БЕБ

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