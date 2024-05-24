Одеський алкоголь за ціною імпортного — правоохоронці накрили підпільний бізнес

На Одещині накрили підпільне виробництво алкоголю. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині зловмисники влаштували підпільний цех з виробництва алкоголю, а продавали його під виглядом відомої марки. Правоохоронці затримали спільників та вилучили продукцію на суму 1,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Група осіб на території Одеського регіону підпільно виробляла горілку, коньяк та віскі під виглядом відомих брендів. Для цього спільники спеціально обладнали нежитлове приміщення в Рені. Продукцію реалізовували через вебсайт і соціальну мережу Instagram по всій Україні, а товар відправляли поштою.

Правоохоронці викрили зловмисників на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад півтори тисячі літрів спирту, обладнання для виготовлення фальсифікату, тару, грошові кошти. Лише під час відправлення на відділенні поштової служби було вилучено 1200 літрів спиртовмісних сумішей. Вартість вилученого товару складає 1,7 млн гривень, усе майно наразі арештували.

У спільників провели обшуки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

За незаконну діяльність, пов’язану з виготовленням та реалізацією фальсифікованого алкоголю, зловмисникам загрожує відповідальність за ч. ч. 1, 3 ст. 204 Кримінального кодексу України. Спільники можуть сісти за ґрати на срок до десяти років.

Підпільний бізнес на Одещині

Ми писали раніше, що правоохоронці накрили злочинців на території Одещини, які підробляли та продавали документи для "легалізації" за кордоном. Також такі "підпільні типографії" діяли й в інших регіонах країни.

Також ми повідомляли, що іноземець в Одесі організував незаконний бізнес з виробництва підробленого одягу світових брендів. Товар продавали по всій Україні, проте бізнес довелось припинити — детективи викрили цех, наразі причетним загрожуватиме кримінальна відповідальність.