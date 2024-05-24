Одесский алкоголь по цене импортного — правоохранители накрыли подпольный бизнес

В Одесской области накрыли подпольное производство алкоголя. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области злоумышленники устроили подпольный цех по производству алкоголя, а продавали его под видом известной марки. Правоохранители задержали подельников и изъяли продукцию на сумму 1,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Группа лиц на территории Одесского региона подпольно производила водку, коньяк и виски под видом известных брендов. Для этого сообщники специально оборудовали нежилое помещение в Рене. Продукцию реализовали через вебсайт и социальную сеть Instagram по всей Украине, а товар отправляли по почте.

Правоохранители разоблачили злоумышленников в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Что изъяли во время обысков

Во время обысков правоохранители изъяли более полутора тысяч литров спирта, оборудования для изготовления фальсификата, тару, денежные средства. Только при отправке на отделении почтовой службы было изъято 1 200 литров спиртосодержащих смесей. Стоимость изъятого товара составляет 1,7 млн гривен, все имущество арестовали.

У сообщников провели обыски. Фото: Одесская областная прокуратура

Что грозит

За незаконную деятельность, связанную с изготовлением и реализацией фальсифицированного алкоголя, злоумышленникам грозит ответственность по ч. ч. 1, 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Сообщники могут сесть за решетку на срок до десяти лет.

Подпольный бизнес в Одесской области

Мы писали ранее, что стражи порядка накрыли преступников на территории Одесчины, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Такие "подпольные типографии" действовали и в других регионах страны.

Также мы сообщали, что иностранец в Одессе организовал незаконный бизнес по производству поддельной одежды мировых брендов. Товар продавали по всей Украине, однако бизнес пришлось прекратить — детективы разоблачили цех, причастным будет грозить уголовная ответственность.