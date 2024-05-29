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Опасный кофе и специи в Николаевской и Херсонской областях — полиция накрыла очередных бизнесменов

29 мая 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Опасный кофе и специи в Николаевской и Херсонской областях — полиция накрыла очередных бизнесменов
Полиция разоблачила бизнесменов на юге Украины. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские разоблачили горе-бизнесменов, производивших контрафактные пищевые продукты известных брендов. Дельцы организовали полный цикл изготовления товаров из низкокачественного сырья и сбывали на территории Николаевщины и Херсонщины.

Об этом сообщает прессслужба ГУНП.

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Детали преступления

Группировка производила подпольные кофе, специи и другие продукты питания. Всего разоблачены пять участников, и у каждого была своя роль — они были задействованы в процессах изготовления, упаковки, хранения, транспортировки и сбыта контрафакта. Продукцию продавали оптом в интернете и на рынках Николаевской и Херсонской областей. Чтобы поощрить клиентов, сообщники рассылали пробные образцы потенциальным заказчикам по почте.

Обыски в цехе бизнесменов
Правоохранители провели обыски. Фото: Нацполиция

Группа получала доход около миллиона гривен в месяц от такой деятельности. В ходе обысков на складах, подпольных производствах и торговых точках была изъята линия производства и контрафактная продукция на сумму 4,5 миллиона гривен.

Что угрожает

Пятерым участникам преступной группы сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 229 УКУ — незаконное использование знака для товаров и услуг организованной группой, что нанесло ущерб в особо крупных размерах. Им грозит штраф в размере до 255 тысяч гривен.

Подпольный бизнес на юге Украины

Мы писали ранее, что в Николаеве разоблачили злоумышленников, производивших фальсифицированный алкоголь. Теперь их подпольные цеха остановлены, а сами они могут оказаться за решеткой.

Также мы сообщали, что в Одесской области злоумышленники устроили подпольный цех по производству алкоголя, а продавали его под видом известной марки. Правоохранители задержали подельников и изъяли продукцию на сумму 1,7 млн грн.

Добавим, что стражи порядка накрыли преступников на территории Одесчины, которые подделывали и продавали документы для "легализации" за границей. Такие "подпольные типографии" действовали и в других регионах страны.

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