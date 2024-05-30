Трех табачных бизнесменов разоблачили в Одесской области — подробности

В Одесской области разоблачили нарушителей за контрабанду табачных изделий. Фото: Нацполиция

В Одессе и населенных пунктах области стражи порядка разоблачили трех граждан, которые занимались подпольным табачным бизнесом. Теперь всю продукцию у них изъяли, а на самих фигурантов составили протоколы — горе-бизнесменам грозит значительный штраф.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Подробности деятельности нарушителей

В Одессе разоблачили 33-летнего мужчину, который хранил безакцизные табачные изделия для последующей продажи. Он прятал папиросы в одном из гаражей во дворе жилого дома Приморского района. Полицейские изъяли 450 пачек на общую сумму 18 тысяч гривен.

Удалены пачки сигарет. Фото: Нацполиция

В Подольске накрыли подпольный бизнес 40-летнего мужчины. Правоохранители решили осмотреть его автомобиль и обнаружили в салоне 1 000 сигаретных пачек без марок акцизного налога. Общая сумма имущества составила около 50 тысяч гривен.

Обыски в автомобиле. Фото: Нацполиция

В Березовке полицейские задержали 54-летнего мужчину, который в автомобиле Nissan Sunny перевозил сигареты сомнительного происхождения. Во время осмотра в багажнике обнаружили 1,7 тысячи пачек сигарет без марок установленного образца. Приблизительная стоимость изъятого товара составила около 88 тысяч гривен.

Сигареты без акциза в багажнике авто. Фото: Нацполиция

Что грозит нарушителям

В отношении всех правонарушителей были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За хранение и транспортировку табачных изделий без акцизных марок установленного образца им грозит штраф от 1700 до 4 250 гривен с конфискацией табачных изделий.

Контрабанда на юге

Мы писали, что полицейские разоблачили горе-бизнесменов, производивших контрафактные пищевые продукты известных брендов. Дельцы организовали полный цикл изготовления товаров из низкокачественного сырья и сбывали на территории Николаевщины и Херсонщины.

Также мы сообщали, что в Одесской области злоумышленники устроили подпольный цех по производству алкоголя, а продавали его под видом известной марки. Правоохранители задержали подельников и изъяли продукцию на сумму 1,7 миллионов грн.