БЭБ разоблачило жителей Одессы в торговле контрафактными сигаретами

БЭБ накрыло одесситов на подпольном табачном бизнесе Фото: БЭБ

Детективы экономической безопасности разоблачили одесситов, распространявших сигареты без марок акцизного налога. У табачных "бизнесменов" изъяли продукцию на сумму около двух миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Детали схемы

По данным ведомства, мужчины хранили и реализовывали сигареты без марок акцизного налога и аксессуары к ним. Продавали табачную продукцию на рынках в Одессе, а также отправляли по почте по всей Украине. Следствие продолжается для установления всех причастных к схеме лиц.

Что обнаружили во время обысков

Детективы провели семь обысков на складах и помещениях одесситов, изъяли почти 22 тысяч пачек сигарет, мобильные телефоны. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 2 млн грн.

Котрафактные сигареты. Фото: БЭБ

Что угрожает

Это преступление подпадает под ст. 204 и ст. 199 УК Украины, а именно сбыт незаконно изготовленных табачных изделий, а также приобретение, перевозка и хранение табачных изделий с поддельными акцизными марками. Максимальный срок наказания предусмотрен в размере 12 лет лишения свободы.

Больше о контрафактных сигаретах

Напомним, что в Николаеве прекратили деятельность семерых местных мужчин, сбывавших незаконно изготовленные сигареты. Всех фигурантов задержали правоохранители, организатор вместе со своими сообщниками могут провести за решеткой более 10 лет.

Также мы писали, что в Одессе и населенных пунктах области стражи порядка разоблачили трех граждан, которые занимались подпольным табачным бизнесом. Пока всю продукцию у них изъяли, а на самих фигурантов составили протоколы — горе-бизнесменам грозит значительный штраф.