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Підробка разом з оригіналом — у Миколаєві накрили підпільних бізнесменів

4 липня 2024 18:37
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Семеро жителів Миколаєва продавали контрафакт - прокуратура
Контрафактні цигарки. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Миколаєві припинили діяльність сімох місцевих чоловіків, які збували незаконно виготовлені сигарети. Усіх фігурантів затримали правоохоронці, організатор разом зі своїми спільниками можуть провести за ґратами понад 10 років.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури

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Деталі діяльності

Семеро мешканців Миколаєва мали власну мережу торговельних павільйонів та навіть відповідну ліцензію. Але під виглядом легального бізнесу продавали ще контрафактні сигарети. Підпільний товар був без акцизних марок або просто з підробленими.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів та у складських приміщеннях вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також  грошові кошти, одержані від їх реалізації.

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголосили про підозри у збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також у придбанні, перевезенні та зберіганні тютюнових виробів із підробленими акцизними марками. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 199 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Організатору суд обрав  запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 5 млн грн.

Більше про контрафактні сигарети

Нагадаємо, в Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.

Ми повідомляли, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини. 

Одеса контрабанда сигарети в'язниця Одеська область прокуратура Новини Одеси злочин

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