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Подделка вместе с оригиналом — в Николаеве накрыли подпольных бизнесменов

4 июля 2024 18:37
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Семь жителей Николаева продавали контрафакт – прокуратура
Контрафактные сигареты. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве прекратили деятельность семерых местных мужчин, сбывавших незаконно изготовленные сигареты. Всех фигурантов задержали правоохранители, организатор вместе со своими сообщниками может провести за решеткой более 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Семь жителей Николаева имели собственную сеть торговых павильонов и даже соответствующую лицензию. Но под видом легального бизнеса продавали еще и контрафактные сигареты. Подпольный товар был без акцизных марок или просто с поддельными.

В ходе обысков в помещениях фигурантов и складских помещениях изъяты незаконно изготовленные табачные изделия, а также денежные средства, полученные от их реализации.

Какое наказание грозит

Фигурантам объявили о подозрениях в сбыте незаконно изготовленных табачных изделий, а также в приобретении, перевозке и хранении табачных изделий с поддельными акцизными марками. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 и ч. 3 ст. 199 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Организатору суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 5 млн грн.

Больше о контрафактных сигаретах

Напомним, в Одессе и населенных пунктах области правоохранители разоблачили трех граждан, занимавшихся подпольным табачным бизнесом. Всю продукцию у них изъяли, а на самих фигурантов составили протоколы — горе-бизнесменам грозит значительный штраф.

Мы сообщали, что полицейские разоблачили горе-бизнесменов, производивших контрафактные пищевые продукты известных брендов. Дельцы организовали полный цикл изготовления товаров из низкокачественного сырья и сбывали на территории Николаевщины и Херсонщины.

Одесса контрабанда сигареты тюрьма Одесская область прокуратура Новости Одессы преступление

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