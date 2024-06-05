Експортери на Одещині ухилились від сплати податків на понад 4 мільйона

Компанія-експортер сплатила державі понад 4 мільйони податків. Фото: БЕБ

Компанія-експортер сої в Одеській області тривали час надавала неправильні звіти, завдяки чому ухилилась від податків. Сума збитків державному бюджету від незаконної діяльності експортерів склала понад 4 мільйони гривень, яку підприємство повернуло у повному обсязі.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі схеми

Головний бухгалтер підприємства умисно не відобразив у податковій звітності дохід від вартості сої. Товар фактично купували за готівку та ставили на баланс підприємства без належного відображення, що призвело до ухилення від сплати 4,2 млн грн податків. Під час досудового розслідування підприємство перерахувало усі кошти до бюджету.

Що загрожує

На цей час головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України. Справа передана до суду. Цей злочин карається штрафом на суму до 170 000 гривень.

Ухилення від сплати податків

Ми писали, що одне з підприємств, яке займається збиранням великогабаритних та твердих побутових відходів в Одесі, протягом чотирьох років не сплачувало податок на прибуток. За цей період компанія ухилилася від сплати 6 мільйонів гривень до державного бюджету.

Також ми повідомляли, в Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.