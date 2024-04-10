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Вкрали на експорті 4 мільйони — на Одещині підприємство викрили в ухиленні від сплати податків

10 квітня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вкрали на експорті 4 мільйони — на Одещині підприємство викрили в ухиленні від сплати податків
Завантаження зерна на судно. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо бухгалтера одного з підприємств в Одеській області через несплату податків. Своїми діями він завдав збитків державі на понад 4 мільйони гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

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Подробиці справи

Одне з підприємств-експортерів в одеській області впродовж 9 місяців 2023 року не сплачувало податок на прибуток. Компанія закуповувала зерно невідомого походження за готівку, оформлювала його на баланс підприємства та планувала експортувати до однієї з європейських країн.

Загалом підприємство ухилилась від сплати 4,2 мільйона гривень податків, проте наразі усі кошти відшкодовані державі.

Яке є покарання загрожує

Головному бухгалтеру фірми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 ККУ. Йдеться про ухилення від сплати податків та зборів. За такий злочин фігуранту загрожує штраф на суму до 170 000 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду на строк до трьох років.

Ухилення від сплати податку на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.  

Також ми повідомляли, що в Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Додамо, що в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень. 

Одеса
правосуддя
корупція
податки
Одеська область
зерно
експорт зерна
Новини Одеси
злочин
БЕБ

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