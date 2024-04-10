Украли на экспорте 4 миллиона — на Одесчине предприятие разоблачили в уклонении от уплаты налогов

Погрузка зерна на судно. Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности завершили расследование в отношении бухгалтера одного из предприятий в Одесской области из-за неуплаты налогов. Своими действиями он нанес ущерб государству более чем на 4 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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Подробности дела

Одно из предприятий-экспортеров в одесской области на протяжении 9 месяцев 2023 года не платило налог на прибыль. Компания закупала зерно неизвестного происхождения за наличные, оформляла его на баланс предприятия и планировала экспортировать в одну из европейских стран.

В целом предприятие уклонилось от уплаты 4,2 миллиона гривен налогов, однако сейчас все средства возмещены государству.

Какое наказание грозит

Главному бухгалтеру фирмы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УКУ. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и сборов. За такое преступление фигуранту грозит штраф на сумму до 170 000 гривен, а также лишение права занимать должность сроком до трех лет.

Уклонение от уплаты налога в Одесской области

Напомним, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.

Также мы сообщали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили главу правления одного из банков. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Добавим, что в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 миллионов гривен.