Экспортеры в Одесской области уклонились от уплаты налогов более чем на 4 миллиона

Компания-экспортер заплатила государству более 4 миллионов налогов. Фото: БЭБ

Компания-экспортер сои в Одесской области долгое время предоставляла неправильные отчеты, благодаря чему уклонилась от налогов. Сумма ущерба государственному бюджету от незаконной деятельности экспортеров составила более 4 миллионов гривен, которую предприятие вернуло в полном объеме.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Детали схемы

Главный бухгалтер предприятия намеренно не отразил в налоговой отчетности доход от стоимости сои. Товар фактически покупали за наличные деньги и ставили на баланс предприятия без должного отражения, что привело к уклонению от уплаты 4,2 млн грн налогов. В ходе досудебного расследования предприятие перечислило все средства в бюджет.

Что грозит

В настоящее время главному бухгалтеру предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Дело передано в суд. Это преступление карается штрафом в размере до 170 000 гривен.

Уклонение от уплаты налогов

Мы писали, что одно из предприятий, которое занимается сбором крупногабаритных и твердых бытовых отходов в Одессе, в течение четырех лет не платило налог на прибыль. За этот период компания уклонилась от уплаты 6 миллионов гривен в государственный бюджет.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.