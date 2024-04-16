Економили на податках протягом 4 років — за Одеську компанію взялося БЕБ

Робота служб з вивозу побутових відходів. Фото: БЕБ

Одне з підприємств в Одесі протягом чотирьох років не сплачувало податок на прибуток. За цей період компанія ухилилася від сплати шести мільйонів гривень до державного бюджету.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

В Одесі підприємство, яке займається збиранням великогабаритних та твердих побутових відходів, умисно завищували вартість своїх послуг. Гроші за виконані послуги вони перераховували на рахунки підконтрольних ФОПів, чим і "зекономили" шість мільйонів гривень.

Що вилучили під час обшуків

Співробітники БЕБ провели шість обшуків у житлових й нежитлових приміщеннях та автомобілі фігуранта. Під час них було вилучено:

фінансово-господарські документи,

19 печаток підконтрольних підприємств,

бухгалтерську звітність.

Яке покарання загрожує

Заступнику директора підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Цей злочин передбачає максимальний строк позбавлення волі до п'яти років.

Несплата податків на Одещині

Раніше ми писали, що детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо бухгалтера одного з підприємств в Одеській області через несплату податків. Своїми діями він завдав збитків державі на понад 4 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, в Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.