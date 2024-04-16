Экономили на налогах в течение 4 лет — за Одесскую компанию взялось БЭБ
Одно из предприятий в Одессе в течение четырех лет не платило налог на прибыль. За этот период компания уклонилась от уплаты шести миллионов гривен в государственный бюджет.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
Подробности дела
В Одессе предприятие, которое занимается сбором крупногабаритных и твердых бытовых отходов, умышленно завышало стоимость своих услуг. Деньги за выполненные услуги они перечисляли на счета подконтрольных ФЛПов, чем и сэкономили шесть миллионов гривен.
Что изъяли во время обысков
Сотрудники БЭБ провели шесть обысков в жилых и нежилых помещениях и автомобилях фигуранта. Во время них были изъяты:
- финансово-хозяйственные документы,
- 19 печатей подконтрольных предприятий,
- бухгалтерской отчетности.
Какое наказание грозит
Заместителю директора предприятия было доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).) Это преступление предусматривает максимальный срок лишения свободы до пяти лет.
Неуплата налогов в Одесской области
Ранее мы писали, что детективы Бюро экономической безопасности завершили расследование в отношении бухгалтера одного из предприятий в Одесской области из-за неуплаты налогов. Своими действиями он нанес ущерб государству более чем на 4 миллиона гривен.
Также мы сообщали, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.
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