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Экономили на налогах в течение 4 лет — за Одесскую компанию взялось БЭБ

16 апреля 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экономили на налогах в течение 4 лет — за Одесскую компанию взялось БЭБ
Работа служб по вывозу бытовых отходов. Фото: БЭБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одно из предприятий в Одессе в течение четырех лет не платило налог на прибыль. За этот период компания уклонилась от уплаты шести миллионов гривен в государственный бюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

В Одессе предприятие, которое занимается сбором крупногабаритных и твердых бытовых отходов, умышленно завышало стоимость своих услуг. Деньги за выполненные услуги они перечисляли на счета подконтрольных ФЛПов, чем и сэкономили шесть миллионов гривен.

Что изъяли во время обысков

Сотрудники БЭБ провели шесть обысков в жилых и нежилых помещениях и автомобилях фигуранта. Во время них были изъяты:

  • финансово-хозяйственные документы,
  • 19 печатей подконтрольных предприятий,
  • бухгалтерской отчетности.

Какое наказание грозит

Заместителю директора предприятия было доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).) Это преступление предусматривает максимальный срок лишения свободы до пяти лет.

Неуплата налогов в Одесской области

Ранее мы писали, что детективы Бюро экономической безопасности завершили расследование в отношении бухгалтера одного из предприятий в Одесской области из-за неуплаты налогов. Своими действиями он нанес ущерб государству более чем на 4 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.

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