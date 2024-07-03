У Рені на Одещині викрили підпільне виробництво алкоголю, - БЕБ

БЕБ викрило підпільний бізнес в Одеській області. Фото: БЕБ

На Одещині викрили трьох осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого алкоголю. Під час обшуків у спільників вилучили майна на суму майже 2 млн грн, усі товари арештовано, а бізнесменам загрожує тюрма.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Деталі злочину

Зловмисники облаштували нежитлове приміщення в місті Рені та виготовляли там алкоголь. Пізніше свою продукцію вони збували по всій області через вебсайт та Instagram. Кожен з учасників мав свою "роль" в організації та функціонуванні їхньої спільної справи.

Результати обшуків

В результаті 16 обшуків правоохоронці вилучили понад півтори тисячі літрів спирту, незаконно виготовлені напої, насоси для перегону, гроші, тетрапаки, порожні бочки об'ємом 50 л, 80 л і 100 л. Загальна вартість вилученого становить приблизно 1,7 мільйона гривень.

Обшуки у цеху на Одещині. Фото: БЕБ

Яке покарання загрожує

Наразі матеріали справи вже скеровані до суду. За виготовлення та збут контрафакту організатору групи та двом його спільникам загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Підпільний бізнес на Одещині

Ми писали, що правоохоронці викрили одесита, який розповсюджував сигарети без марок акцизного податку. У нього вилучили нелегального товару на загальну суму понад мільйон гривень.

Також в Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.

Ми повідомляли, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини.