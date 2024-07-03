У Рені на Одещині викрили підпільне виробництво алкоголю, - БЕБ

Алкоголь з цеху Одещини за ціною імпортного — БЕБ накрило підпільний бізнес
На Одещині викрили трьох осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого алкоголю. Під час обшуків у спільників вилучили майна на суму майже 2 млн грн, усі товари арештовано, а бізнесменам загрожує тюрма.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.
Деталі злочину
Зловмисники облаштували нежитлове приміщення в місті Рені та виготовляли там алкоголь. Пізніше свою продукцію вони збували по всій області через вебсайт та Instagram. Кожен з учасників мав свою "роль" в організації та функціонуванні їхньої спільної справи.
Результати обшуків
В результаті 16 обшуків правоохоронці вилучили понад півтори тисячі літрів спирту, незаконно виготовлені напої, насоси для перегону, гроші, тетрапаки, порожні бочки об'ємом 50 л, 80 л і 100 л. Загальна вартість вилученого становить приблизно 1,7 мільйона гривень.
Яке покарання загрожує
Наразі матеріали справи вже скеровані до суду. За виготовлення та збут контрафакту організатору групи та двом його спільникам загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Підпільний бізнес на Одещині
Ми писали, що правоохоронці викрили одесита, який розповсюджував сигарети без марок акцизного податку. У нього вилучили нелегального товару на загальну суму понад мільйон гривень.
Також в Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.
Ми повідомляли, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини.
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