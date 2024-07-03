В Рени в Одесской области разоблачили подпольное производство алкоголя, - БЕБ

БЭБ разоблачило подпольный бизнес в Одесской области. Фото: БЭБ

В Одесской области разоблачили трех человек, которые организовали незаконную продажу фальсифицированного алкоголя. Во время обысков у сообщников изъяли имущества на сумму почти 2 млн грн, все товары арестованы, а бизнесменам грозит тюрьма.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Детали преступления

Злоумышленники обустроили нежилое помещение в городе Рени и производили там алкоголь. Позже свою продукцию они продавали по всей области через вебсайт и Instagram. Каждый из участников имел свою "роль" в организации и функционировании их общего дела.

Результаты обысков

В результате 16 обысков правоохранители изъяли более полутора тысяч литров спирта, незаконно изготовленные напитки, насосы для перегона, деньги, тетрапаки, пустые бочки объемом 50 л, 80 л и 100 л. Общая стоимость изъятого составляет около 1,7 миллиона гривен.

Обыски в цеху в Одесской области. Фото: БЭБ

Какое наказание грозит

Пока материалы дела уже направлены в суд. За изготовление и сбыт контрафакта организатору группы и двум его сообщникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Подпольный бизнес в Одесской области

Мы писали, что правоохранители разоблачили одессита, распространявшего сигареты без марок акцизного налога. У него изъяли нелегальный товар на общую сумму более миллиона гривен.

Также в Одессе и населенных пунктах области правоохранители разоблачили трех граждан, занимавшихся подпольным табачным бизнесом. Всю продукцию у них изъяли, а на самих фигурантов составили протоколы — горе-бизнесменам грозит значительный штраф.

Мы сообщали, что полицейские разоблачили горе-бизнесменов, производивших контрафактные пищевые продукты известных брендов. Дельцы организовали полный цикл изготовления товаров из низкокачественного сырья и сбывали на территории Николаевщины и Херсонщины.