Вилучили сигарет на мільйон - в Одесі затримали контрабандиста

Вилучені сигарети. Фото: БЕБ

Детективи економічної безпеки викрили одесита, який розповсюджував сигарети без марок акцизного податку. У нього вилучили нелегального товару на мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Деталі схеми

За даними відомства, фігурант отримував товар через поштові служби та зберігав його в орендованих гаражах. Надалі він продавав тютюнові вироби гуртовими партіями покупцям на ринках Одеси.

Що виявили під час обшуків

Детективи провели 8 обшуків у помешканні чоловіка та у місцях зберігання продукції. У результаті співробітники Теруправління вилучили 12 тисяч пачок сигарет, експрес-накладні, мобільні телефони. Орієнтовна вартість всієї контрафактної продукції становить мільйон гривень. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, та походження товару.

Більше про контрафактні сигарки

Нагадаємо, в Одесі та населених пунктах області правоохоронці викрили трьох громадян, які займались підпільним тютюновим бізнесом. Наразі усю продукцію у них вилучили, а на самих фігурантів склали протоколи — горе-бізнесменам загрожує значний штраф.

Ми повідомляли, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини.

Також ми повідомляли, на Одещині зловмисники влаштували підпільний цех з виробництва алкоголю, а продавали його під виглядом відомої марки. Правоохоронці затримали спільників та вилучили продукцію на суму 1,7 мільйона грн.