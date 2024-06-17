Изъяли сигарет на миллион – в Одессе задержали контрабандиста

Изъятые сигареты. Фото: БЕБ

Детективы экономической безопасности разоблачили одессита, распространявшего сигареты без марок акцизного налога. У него изъяли нелегальный товар на миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Детали схемы

По данным ведомства, фигурант получал товар через почтовые службы и хранил его в арендованных гаражах. Впоследствии он продавал табачные изделия оптовыми партиями покупателям на рынках Одессы.

Что обнаружили во время обысков

Детективы провели 8 обысков в доме мужчины и в местах хранения продукции. В результате сотрудники Теруправления изъяли 12 тысяч пачек сигарет, экспресс-накладные, мобильные телефоны. Примерная стоимость всей контрафактной продукции составляет миллион гривен. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме и происхождение товара.

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Напомним, в Одессе и населенных пунктах области правоохранители разоблачили трех граждан, занимавшихся подпольным табачным бизнесом. Пока всю продукцию у них изъяли, а на самих фигурантов составили протоколы — горе-бизнесменам грозит значительный штраф.

Мы сообщали, что полицейские разоблачили горе-бизнесменов, производивших контрафактные пищевые продукты известных брендов. Дельцы организовали полный цикл изготовления товаров из низкокачественного сырья и сбывали на территории Николаевщины и Херсонщины.

Также мы сообщали, что в Одесской области злоумышленники устроили подпольный цех по производству алкоголя, а продавали его под видом известной марки. Правоохранители задержали подельников и изъяли продукцию на сумму 1,7 миллиона грн.