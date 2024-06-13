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Недоплатили державі понад 20 мільйонів — на Одещині викрили експортерів

13 червня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Експортери зерна ухилились від сплати понад 20 млн грн податків: деталі
Експортери зерна відшкодували понад 20 мільйонів податків. Фото: БЕБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Компанія-експортер зерна в Одеській області тривали час надавала неправильні звіти та ухилялась від податків. Таким чином, підприємство недоплатило понад 20 мільйонів гривень в держбюджет, за що заступнику директора загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Один з керівників підприємства, яке займається оптовою торгівлею зерном, не відобразив у податковій звітності частину прибутку за минулий рік. Це призвело до ухилення від сплати 20 мільйонів гривень податків. Під час досудового розслідування підприємство перерахувало усі кошти до бюджету.

Що загрожує

Прокурори скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо заступника директора цієї компанії. Він звинувачується в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Згідно з ч. 3 ст. 212 КК України, йому загрожує штраф на суму до 85 тисяч гривень.

Ухилення від сплати податків

Нагадаємо, що співробітники БЕБ викрили компанію-експортера сої в Одеській області, яка тривали час надавала неправильні звіти. Підприємство ухилилось від сплати податків на суму понад 4 мільйони гривень.

Ми писали, що одне з підприємств, яке займається збиранням великогабаритних та твердих побутових відходів в Одесі, протягом чотирьох років не сплачувало податок на прибуток. За цей період компанія ухилилася від сплати 6 мільйонів гривень до державного бюджету.

Також ми повідомляли, в Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.

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експорт зерна
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