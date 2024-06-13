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Недоплатили государству более 20 миллионов — на Одесчине разоблачили экспортеров

13 июня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экспортеры зерна уклонились от уплаты более 20 млн грн налогов: детали
Экспортеры зерна возместили более 20 миллионов налогов. Фото: БЭБ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Компания-экспортер зерна в Одесской области долгое время предоставляла неправильные отчеты и уклонялась от налогов. Таким образом, предприятие недоплатило более 20 миллионов гривен в госбюджет, за что заместителю директора грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали схемы

Один из руководителей предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном, не отразил в налоговой отчетности часть прибыли за прошлый год. Это привело к уклонению от уплаты 20 миллионов гривен налогов. В ходе досудебного расследования предприятие перечислило все средства в бюджет.

Что угрожает

Прокуроры направили в суд материалы уголовного производства по заместителю директора этой компании. Он обвиняется в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины ему грозит штраф на сумму до 85 тысяч гривен.

Уклонение от уплаты налогов

Напомним, что сотрудники БЭБ разоблачили компанию-экспортера сои в Одесской области, которая длительное время предоставляла неправильные отчеты. Предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более 4 миллионов гривен.

Мы писали, что одно из предприятий, занимающихся сбором крупногабаритных и твердых бытовых отходов в Одессе, в течение четырех лет не платило налог на прибыль. За этот период компания уклонилась от уплаты 6 миллионов гривен в государственный бюджет.

Также мы сообщали, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.

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