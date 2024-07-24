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Подделка по цене оригинала — в Одессе зарабатывали на кофе

24 июля 2024 14:14
Верзилова Єлизавета - редактор
Кофе из подвала на украинских прилавках: одессит производил подделку
Одессит подрабатывал кофе. Фото: БЭБ
Верзилова Єлизавета - редактор

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (ТУ БЭБ) разоблачили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного кофе в Одессе. Местный житель сбывал подлог по всей стране, однако теперь остался без своего "прибыльного бизнеса".

Об этом сообщили в преслужбе БЭБ.

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Детали схемы

Один одессит решил заработать на "кофейной волне" и организовал производство поддельного кофе в антисанитарных условиях. Сырье фасовали в упаковку с маркировкой известных брендов, а затем продавали через Интернет, местные магазины и рынки.

Машина для фальсификации упаковок
Поддельный кофе в Одессе. Фото: БЭБ
Поддельный кофе в Одессе
Упаковка поддельного кофе. Фото: БЭБ

Во время обысков правоохранители изъяли около 700 кг кофейных зерен и растворимого кофе, устройства для фасовки и упаковки, полимерные пакеты разных объемов, а также деньги, полученные от незаконной деятельности. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет около 1,6 млн грн.

Обыски на складах одессита
Детективы провели обыски. Фото: БЭБ

Что угрожает

Теперь одесситу грозит не только утрата "бизнеса", но и уголовная ответственность по ч. 3 ст. 229 УКУ (незаконное использование знака для товаров и услуг, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере). Это преступление карается штрафом на сумму до 105 тыс. грн. Устанавливается полный круг причастных лиц.

Случаи подпольного бизнеса

Мы писали, что правоохранители разоблачили одесситов, распространявших сигареты без марок акцизного налога. У табачных "бизнесменов" изъяли продукцию на сумму около 2 млн грн.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили трех человек, которые организовали незаконную продажу фальсифицированного алкоголя . Во время обысков у подельников изъяли имущества на сумму почти 2 млн грн, все товары арестованы, а бизнесменам грозит тюрьма.

Одесса обыски контрабанда кофе Одесская область Криминал Новости Одессы БЕБ подделки

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