На Одесчине фиксируется рост иностранных инвестиций - Кипер

Бизнесмены обсуждают проекты. Иллюстративное фото: Freepik

Доверие иностранных инвесторов к экономической стабильности Одесчины выросло почти на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Благодаря этому наш регион имеет все больше возможностей для развития транспорта, информационных технологий и промышленности.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Инвесторы в Одесской области

По данным статистики, в первом квартале 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций превысил 1,7 млн долларов. Такие показатели даже лучше, чем были до полномасштабного вторжения России в Украину.

"По статистическим данным в I квартале 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос на 21%, достигнув 1,730.2 млн долларов США. Это на 299,7 млн долларов больше, чем в конце 2023 года, и превышает довоенный уровень инвестиций по состоянию на конец 2021 года", — пишет Олег Кипер.

Он добавил, что инвесторы готовы вкладывать средства в развитие местного бизнеса и инфраструктуры, что приносит региону многочисленные достоинства. Предприниматели по всему миру видят перспективы в отраслях, которые способствуют созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры и общему экономическому росту региона.

Привлечение средств партнеров для восстановления Одесской области

Мы писали, что Черноморский порт готовится к привлечению частного инвестора для его реконструкции на взаимовыгодных условиях. Продолжается работа над концессией с первого по шесть причалов этого порта.

Также мы сообщали, что в Одессе уже ведутся переговоры с инвестором о строительстве объекта генерации на 10 МВт. Он не предусматривает никакой дополнительной финансовой нагрузки ни на коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы", ни на городской бюджет. Все затраты на реализацию проекта покроет инвестор.