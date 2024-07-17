Енергетична ситуація в Одеській області - Кіпер

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Енергетична ситуація в Одеській області залишається напруженою, адже через обстріли пошкоджена та зруйнована більша частина власної генерації регіону. Однак справлятися з нестачею електроенергії Одещині допомагає імпорт потужностей з Молдови та Румунії, проте й таке рішення не є панацеєю.

Про це на пресбрифінгу повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



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Розподіл електроенергії в області

Електроенергія, яку виділяє компанія "Укренерго", розподіляється по всій Одеській області. Навіть міста, які не розташовані в основному енергетичному кільці, такі як Ізмаїл, стикаються з обмеженнями в електропостачанні, хоча отримують електроенергію з Молдови.

"Жителів населених пунктів, які поряд з кордоном, взагалі можна було б відключати за рахунок імпорту, який ми беремо з Молдови, з Румунії, щоб вони могли взагалі не відключатися. Але ми також по графіку обмежуємо, щоб надати більше туди, куди потрібні потужності", — сказав Олег Кіпер.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер на пресфбрифінгу. Фото:Новини.LIVE

Підприємства та генерація

В регіоні також триває перехід багатьох підприємств на роботу та живлення за рахунок генераторів. Окрім цього, альтернативні джерела енергії також закривають деякі потреби підприємств Одещини.

"Сьогодні багато з них перейшло на генератори, багато хто з них просто там ставить. У нас є в Чорноморську приклади, де об'єкти критичної інфраструктури живляться за рахунок сонця та закривають потреби у генерації", — додав Олег Кіпер.

Більше про генерацію в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі наразі вже ведуться перемовини з інвестором щодо будівництва об'єкта генерації на 10 МВт. Мовляв, цей проєкт не передбачає жодного додаткового фінансового навантаження ні на комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси", ні на міський бюджет. Усі витрати на реалізацію проєкту покриє інвестор.



Ми писали, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.



Також ми повідомляли, що в Одесі планують побудувати сміттєспалювальний завод, який буде виробляти електрику і тепло. На території близько 4 гектарів за допомоги перероблювання відходів буде вироблятись власна генерація, яка допоможе Одещині подолати тривалі відключення світла.