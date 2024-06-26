Сміттєпереробний завод в Одесі - подробиці рішення

Сміттєпереробний завод у Копенгагені. Фото: з відкритих джерел

Одеса готується до будівництва сучасного сміттєспалювального заводу. Він стане важливим кроком у вирішенні проблеми відходів та забезпеченні міста електроенергією.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради VIII скликання.

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На будівництво сміттєспалювального заводу у місті планують виділити 4 га землі. На цій території за допомоги переробки відходів буде вироблятись електроенергія.

"Ми довго до цього йшли та тепер маємо розуміння, що та як нам робити. Оформлення земельної ділянки дозволить розпочати розробку проєктної документації", — прокоментував мер Одеси.

Наразі вже готують оформити землі для передачі їх у власність КП "Теплопостачання міста Одеси". У подальшому такі заводи створять додаткові робочі місця в регіоні та позитивно вплинуть на екологію регіону.

Власна генерація на Одещині

Ми писали, що на Одещині планують встановили газопоршневі машини для власної генерації. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. Вони мають забезпечити стале тепло-, водо- та енергопостачання.

Також ми повідомляли, що Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.