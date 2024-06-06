Туреччина може розмістити в Одеській області плавучі електростанції

Плавуча турецька електростанція. Фото: 7deniz.net

Одеська область працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, тривають перемовини з Туреччиною щодо підключення мегаватних кораблів до ключових чорноморських портів та на Дунаї.

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.



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За його словами, кораблі з потужністю 250 мегаватів можуть розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла.

"Ми вивчаємо питання щодо трьох таких залучень. Тобто по суті, закриємо потреби декількох районів міста. Вони працюють, як і на дизельному пальному, так і на газу", — розповідає Олег Кіпер.

Але наразі є проблеми, адже турецька сторона готова надати такі кораблі лише при забезпеченні повного захисту від можливих атак з боку РФ.

Питання імпорту

На момент здобуття незалежності наша країна самостійно виробляла 18 ГВт/год потужності, а станом на сьогодні залишилося лише 7 ГВт/год. І з урахуванням ремонтів навіть 4. Через це Одещина та загалом Україна вимушена імпортувати електроенергію з-за кордону.

"Ми залежимо від інших, у нас не вистачає реальної генерації. Але імпорту, який нам сьогодні дають, також не вистачає. Це ми ще кондиціонери не включили. І ми працюємо з бізнесом, щоб мінімізувати використання енергії", — додав голова ОВА.

Крім того, тривають перемовини з портами щодо встановлення газопоршневих систем. Таким чином вони б могли самостійно забезпечити себе необхідною енергією та збільшити ліміти для міста на 10%.

"Сьогодні у нас взагалі немає доступу до Азовського моря. Тож Одещина сьогодні взагалі єдиний шлях для імпорту та експорту, тож порти регіону використовують значну частину енергії", — наголосив Кіпер.

Нагадаємо, що Україна працює над розширенням і відновленням довоєнного обсягу вантажів та подальшим розвитком. Так, у портах Великої Одеси вже 10 контейнеровозів були завантажені українською продукцією.

Також ми писали, що судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Новий сервіс сполучає український порт Чорноморськ, що входить до складу портів Великої Одеси, з румунським контейнерним терміналом у Констанці.