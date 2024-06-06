Зима буде важкою — готовність енергосистеми Одещини до відключень

Дівчина працює за ноутбуком у темряві. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області продовжують графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Сьогодні частина генерації зовсім зупинена через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.



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"Ви бачите, що сьогодні вся генерація в Україні розбита ворогом. В нас залишилася тільки атомна. Ви сьогодні бачите, скільки у вас годин було світло? П'ять", — розповідає голова ОВА.

Крім того, Кіпер зазначив, що після ремонту енергоблоків відключення все одно триватимуть. Але влада планує вийти на показник хоча б у 10 годин на добу. Це лише та енергія, яку здатна забезпечити Україна в умовах бойових дій, без урахування імпорту.

Більше про відключення

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням.

Також ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.