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Зима буде важкою — готовність енергосистеми Одещини до відключень

6 червня 2024 19:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зима буде важкою — готовність енергосистеми Одещини до відключень
Дівчина працює за ноутбуком у темряві. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області продовжують графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Сьогодні частина генерації зовсім зупинена через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла. 

Про це на пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
 

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"Ви бачите, що сьогодні вся генерація в Україні розбита ворогом. В нас залишилася тільки атомна. Ви сьогодні бачите, скільки у вас годин було світло? П'ять", — розповідає голова ОВА. 

Крім того, Кіпер зазначив, що після ремонту енергоблоків відключення все одно триватимуть. Але влада планує вийти на показник хоча б у 10 годин на добу. Це лише та енергія, яку здатна забезпечити Україна в умовах бойових дій, без урахування імпорту. 

Більше про відключення

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням

Також ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Олег Кіпер
блекаут
війна
Україна
відключення світла
світло
Одеса
Одеська область
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