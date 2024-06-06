Відключення світла на Одещині тривають по 20 годин на добу

Людина у темряві. Фото: Новини.LIVE

Через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Про це повідомив президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

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Ситуація зі світлом на Одещині

Через масовані атаки на критичну інфраструктуру енергетики застосовують обмеження у споживанні як для промислових, так і для побутових споживачів. Однак у деяких, зокрема в регіоні, світло може бути лише дві години протягом усієї доби.

"От, наприклад, я зараз на півдні України, в Одеській області. У нас немає електроенергії десь до 20 годин на добу — дають на 2-3-4 години. Ситуація критична, вона була прогнозована", — Іван Плачков.

Більше про відключення

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням.

Також ми писали, що сьогодні, 6 червня, дефіцит електроенергії в Україні триватиме весь день. В обленерго впровадять графіки погодинних відключень, які будуть діяти в усіх регіонах країни.