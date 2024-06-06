Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Світло є максимум 4 години на добу — стан енергосистеми на Одещині arrow

Світло є максимум 4 години на добу — стан енергосистеми на Одещині

6 червня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення світла на Одещині тривають по 20 годин на добу
Людина у темряві. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Про це повідомив президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков

Читайте також:

Ситуація зі світлом на Одещині

Через масовані атаки на критичну інфраструктуру енергетики застосовують обмеження у споживанні як для промислових, так і для побутових споживачів. Однак у деяких, зокрема в регіоні, світло може бути лише дві години протягом усієї доби.

"От, наприклад, я зараз на півдні України, в Одеській області. У нас немає електроенергії десь до 20 годин на добу — дають на 2-3-4 години. Ситуація критична, вона була прогнозована", — Іван Плачков.

Більше про відключення

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням

Також ми писали, що сьогодні, 6 червня, дефіцит електроенергії в Україні триватиме весь день. В обленерго впровадять графіки погодинних відключень, які будуть діяти в усіх регіонах країни.

відключення світла
комунальні послуги
Одеса
електроенергія
електропостачання
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня