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Свет есть максимум 4 часа в сутки — состояние энергосистемы в Одесской области

6 июня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключения света в Одесской области продолжаются по 20 часов в сутки
Человек в темноте. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

Об этом сообщил президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

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Из-за массированных атак на критическую инфраструктуру энергетики применяют ограничения в потреблении как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Однако у некоторых, в частности в регионе, свет может быть всего два часа в течение всех суток.

"Вот, например, я сейчас на юге Украины, в Одесской области. У нас нет электроэнергии где-то до 20 часов в сутки — дают на 2-3-4 часа. Ситуация критическая, она была прогнозируема", — Иван Плачков.

Больше об отключении

Напомним, что сегодня в Одессе действуют графики стабилизационных и плановых отключений света. Энергетики проводят ремонты на сетях, поэтому тысячи горожан будут отключены от электроснабжения. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке.

Также мы писали, что сегодня, 6 июня, дефицит электроэнергии в Украине продлится весь день. В облэнерго введут графики почасовых отключений, которые будут действовать во всех регионах страны.

отключения света
коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
электроснабжение
Одесская область
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